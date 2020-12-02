В Луганской области 9 смертей от COVID за сутки

21 декабря в Луганской области выявлено 94 новых случая COVID-19. В результате осложнений от коронавируса умерли 9 человек.

Наибольшее количество заболевших днем ранее выявлено в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 8994 заболевших COVID-19, из которых 249 человек - умерли.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели за день 14020 человек. Умерли от осложнений 232 пациента.

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Киеве - 1159 человек, Днепропетровской - 992, Одесской - 914, Запорожской - 665 и Киевской - 559 областях.