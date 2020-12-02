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Российские террористы атаковали ВСУ в районе поселка Золотое

Вчера, 09:33 citynews.net.ua | Напечатать

21 декабря в Луганской и Донецкой областях российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области по позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов боевики вели обстрел из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.
Штаб ООС на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск разрешил ответный огонь украинским военным.


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