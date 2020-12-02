Школы Луганской области получили STEM-лаборатории и оснащение для кабинетов математики и физики

Как сообщили в Луганской ОГА, распределение осуществлено для 14 учреждений общего среднего образования, список которых утвержден Министерством образования и науки Украины.

Всего приобретено современное оснащение: пять STEM-лабораторий, оборудования для четырех кабинетов физики и пяти кабинетов математики.

STEM-лаборатории, являющиеся универсальным решением от ИТ-специалистов и практикующих учителей для подготовки квалифицированного выпускника школы, получили Лисичанский многопрофильный лицей, Северодонецкий многопрофильный лицей, Луганский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии», опорные учебные заведения - Новопсковское заведение общего среднего образования I-III степеней и Горская многопрофильная гимназия.

Оснащение для кабинетов физики - Лисичанская специализированная школа I-III ступеней № 8, опорное заведение общего среднего образования Марковская гимназия, опорные учебные заведения - Новоайдарская школа-гимназия, Меловская гимназия.

Для кабинетов математики - Лисичанская многопрофильная гимназия, Беловодский лицей № 1, Кременской лицей № 1, опорное учебное заведение Троицкий лицей, опорное заведение общего среднего образования I-III ступеней «Чмирівський ліцей».

Передача оборудования состоялась сегодня, 21 декабря.