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Правозащитники считают что РФ готовит объединение оккупированных районов Луганской и Донецкой областей с последующим признанием

Вчера, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать
Недавно оккупационные администрации РФ в ОРДО заявили о разработке доктрины под названием «Русский Донбасс». Цель данной доктрины создать идеологическую привязку Луганской и Донецкой областей к т.н. Русскому миру.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.
ПО мнению правозащитников, куратором проекта под названием - доктрина «Русский Донбасс», является Алексей Филатов, начальник управления Администрации Президента РФ по приграничному сотрудничеству (пока ещё действующий).
Данная доктрина является ответвлением ранее созданной в 2016 году другой доктрины «Русского мира», которая является теоретической концепцией воссоздания Русской империей. Разработчиками доктрины «Русского мира» является общественная организация «Изборский клуб» (членами этой организации является Александр Дугин). Доктрина Изборского клуба направлена на развитие Русского мира в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдовы, Закавказье.
По информации наших источников, имплементация данных концепций должна служить фундаментом для объединения НВФ «ЛНР» и «ДНР» в единый союз под названием Республика Донбасс с дальнейшим признанием данного союза РФ.
P.S. Сейчас аналитики правозащитной группы работают и проводят консультации в РФ с тем, чтобы уточнить дальнейшие действия Оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.

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Правозащитники считают что РФ готовит объединение оккупированных районов Луганской и Донецкой областей с последующим признанием