В Донецкой области ранены 2 украинских военных

Сегодня, 21 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Южное.

В результате вражеских выстрелов из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия получили осколочные ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

Раненых доставили в медицинское учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

Вместо ответного огня на подавление позиций российских террористов, штаб ООС решил сообщить о факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.