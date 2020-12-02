Луганской области за выходные 260 новых случаев COVID-19 и пять умерших

За 19 и 20 декабря в Луганской области выявлено 260 новых случаев коронавируса. 5 пациентов умерли от осложнений вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заболевших выявляли в городах Лисичанск и Северодонецк, а также в Беловодском,Сватовском и Старобельском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 8900 заболевших, из них 240 человек умерли.

В Украине за 20 декабря зафиксировано 6545 новых случаев коронавируса болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5106 человек, госпитализированы 1766 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 673 человека, Одесской - 651, Днепропетровской - 598, Запорожской - 570 и Киевской - 456 областях.