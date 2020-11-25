В Луганской области на 19 декабря штормовое предупреждение: туман и гололед

В Луганской области на 19 декабря штормовое предупреждение: туман и гололедВчера, 16:38
По прогнозам Луганского областного центра по гидрометеорологии ночью и утром 19 декабря на дорогах ожидается гололедица, а также туман с видимостью 10-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Во время осложнения погодных условий повышается уровень аварийности, поэтому полиция призывает водителей быть особенно осмотрительными при управлении автотранспортом и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
По прогнозам синоптиков 19 декабря ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
20 декабря также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.