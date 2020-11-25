Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина. Такое решение сегодня, 18 декабря, приняла Верховная Рада.

«За» проголосовали 248 нардепов, «против» — 0, «воздержались» — 60.

Назначение поддержали фракция Слуга народа, депутатские группы Доверие и За будущее.

Юлия Лапутина — руководитель Директората коммуникаций и информполитики Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. До этого работала в СБУ, вторая в истории Украины женщина, получившая звание генерала. В сентябре — декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне АТО (сейчас — ООС) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

В апреле 2014 году Юлия Лапутина была в составе первой группы СБУ, которая высадилась в Краматорском аэропорту, что было тогда ключевое значение для развертывания сил АТО и был фактически окружен противником.

Позже Юлия Лапутина стала заместителем начальника департамента СБУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности и отвечала за противодействие пропаганде.