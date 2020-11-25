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Дипломатический скандал: Босния подарила Лаврову 300-летнюю икону из Луганска

Сегодня, 11:30 citynews.net.ua | Напечатать

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны, требуя прокомментировать новость о том, что главе российского МИДа Сергею Лаврову была подарена 300-летняя украинская икона из оккупированного Луганска.

Как сообщает местное издание Klix.ba, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе российской дипломатии икону во время официального визита последнего в страну, 14-го декабря.

Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что в связи с этим посольство Украины, запросило подробную информацию о происхождении 300-летней иконы, которая является объектом украинского культурного наследия.

«Мы требуем публичного, немедленного и однозначного опровержения высшего руководства Боснии и Герцеговины информации об указанном подарке, владении или передаче каким-либо образом культурных, исторических или религиозных ценностей, украинского происхождения», — говорится в письме Посольства Украины, цитируемом «Klix.ba».

В своей ноте, Украина отметила, что поскольку Луганск находится под оккупацией РФ, отсутствие ответа по вопросу иконы будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины.

Известно, что иконе порядка трех сотен лет, киот позолочен, а на обратной стороне есть штамп «УРСР», подтверждающей подлинность иконы, а также принадлежность историческому и культурному фонду Украины.

 

Дарение якобы произошло в резиденции правительства Республики Сербской в ​​Восточном Сараево. Вручив икону, Додик поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку Российской Федерации в выполнении Дейтонского мирного соглашения от 1995 года, положившего конец войне.

«Эта история об иконе, если это правда — что это икона, которая родом из Украины и была привезена во время конфликта в Украине — если она была украдена, мы хотим чтобы кто-то сел за это в тюрьму», — заявил в четверг, 17 декабря член Президиума Боснии и Герцеговины от хорватской общины Желько Комшич.

По его словам, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик должен ответить, откуда он привез икону, или, по крайней мере, сказать, кто ее передал. Комшич отметил: «Это не может закончиться просто так. Это кража, международный скандал, это то, что преследуется по закону в любой нормальной стране. Это должно закончиться судом».


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Дипломатический скандал: Босния подарила Лаврову 300-летнюю икону украденную из Луганска