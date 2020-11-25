За 17 декабря в Луганской области выявили 174 новых случая COVID-19

За 17 декабря в Луганской области лаборатории подтвердили 174 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 больных.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Северодонецке и Лисичанске, а также в Беловодском и Сватовском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области подтверждено 8533 случаев COVID-19. Умерли от осложнений 229 заболевших.

В Украине за сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 630 лицам, выздоровели 12 866 человек, в больницы попали 2 904 больных, умерли 260 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 658 человек, Запорожской - 1 022, Одесской - 925, Киевской - 922 и Черкасской - 583 областях.