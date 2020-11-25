17 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.

Несмотря на многочисленные обстрелы, штаб ООС имени Зеленского лишь один раз дал разрешение на ответный огонь из гранатометов. Артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций со стороны российских боевиков остались безнаказанными.

Практически все обстрелы были сосредоточены на участках ответственности украинских бригад в Донецкой области.

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье, где украинских военных боевики обстреливали из артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.

В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.