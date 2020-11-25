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Путин заявил что будет и дальше поддерживать террористов в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет увеличивать поддержку оккупированных территорий Донбасса, а отношения с Украиной возможны лишь после уступок со стороны Киева. Сообщает Украинская правда.

Об этом Путин заявил на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос о перспективах урегулирования ситуации на Донбассе и отношений с Украиной.

«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной — это в значительной степени зависит от украинских властей. 

Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующий — Владимир Александрович Зеленский — приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны и, в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается.

Потому что они когда приходят к власти, опираются на большинство народа, избирателей, а когда попадают во власть, уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы. Не хватает, мне кажется, политического мужества. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас» — заявил он.

Путин отметил, что год назад в Париже на встрече в «нормандском формате» договорились о прекращении боевых действий — и это соблюдается, что уже «большое достижение», также произошел обмен удерживаемыми лицами.

Но, добавил Путин, «ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего по сути не сделано в плане политического урегулирования».

По словам президента РФ, в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения и ставят вопрос об их пересмотре, но «в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся — нужно с уважением относится и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса». 

Путин выразил уверенность, что «урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет — вопрос в том, когда». Он повторил, что это зависит от украинских властей.

Также Путин заверил, что «Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса».

По его словам, «это касается и поддержания производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов», и не только по гуманитарной линии, но и «по линии прямого сотрудничества».


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