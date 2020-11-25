В Украине будут штрафовать бизнес за отсутствие масок у клиентов

Верховная Рада приняла закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов (№ 3890).

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный депутат.

Закон предусматривает ответственность за допуск в общественные здания и общественный транспорт клиентов без средств индивидуальной защиты.

Должностным лицам государственной санитарно-эпидемиологической службы, главным государственным санитарным врачам и их заместителям предоставляются полномочия штрафовать субъектов хозяйствования на сумму 3400-5100 грн за пропуск лиц в общественные здания / транспорт во время карантина без одетых средств защиты, закрывают нос и рот, и за обслуживание предпринимателями или работниками субъектов хозяйствования без одетых средств защиты.