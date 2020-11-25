Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС

Укрзализниця получила 2 современных вагона RIC приняли вчера от Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщил и. о. члена правления Укрзализныци, глава филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, эпопея с их принятием растянулась на пару лет. Проигрывали все — и УЗ (уже оплатила аванс), и производитель, и главное — пассажир, ведь дефицитная техника простаивала под забором.

По его словам эти вагоны обладают рядом уникальных для Украины возможностей:

Возможность ехать в т. ч. по колее 1435 и разрешения на движение в Европе

Умывальники в каждом купе

Мультимедийная система

Пеленальный столик

Душевая

Видеонаблюдение для безопасности и многие другие технические достопримечательностей

Укрзализниця планирует использовать эти вагоны для восстановления международных объемов перевозок сразу после карантина. А пока обещают использовать их в перевозках по Украине.