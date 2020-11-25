» » Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС

Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС

Вчера, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

Укрзализниця получила  2 современных вагона RIC приняли вчера от Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщил и. о. члена правления Укрзализныци, глава филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, эпопея с их принятием растянулась на пару лет. Проигрывали все — и УЗ (уже оплатила аванс), и производитель, и главное — пассажир, ведь дефицитная техника простаивала под забором.

По его словам эти вагоны обладают рядом уникальных для Украины возможностей:

  • Возможность ехать в т. ч. по колее 1435 и разрешения на движение в Европе
  • Умывальники в каждом купе
  • Мультимедийная система
  • Пеленальный столик
  • Душевая
  • Видеонаблюдение для безопасности и многие другие технические достопримечательностей

Укрзализниця планирует использовать эти вагоны для восстановления международных объемов перевозок сразу после карантина. А пока  обещают использовать их в перевозках по Украине.

  


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:47

Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина

Сегодня, 11:30

Дипломатический скандал: Босния подарила Лаврову 300-летнюю икону из Луганска

Сегодня, 09:22

За 17 декабря в Луганской области выявили 174 новых случая COVID-19

Сегодня, 08:56

За сутки на Донбассе 8 обстрелов украинских позиций - российская артиллерия, снайперы и минометы

Вчера, 13:48

Путин заявил что будет и дальше поддерживать террористов в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 13:40

В Украине будут штрафовать бизнес за отсутствие масок у клиентов

Вчера, 12:40

Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС

Вчера, 12:22

ЕС и ПРООН поставили дезинфицирующее оборудование для спасателей на востоке Украины

Вчера, 12:00

Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области

Вчера, 11:29

В Луганской налоговой разъяснили как получить компенсацию за локдаун во время карантина

Вчера, 10:36

Стало известно когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Вчера, 10:19

Лисичанская студентка будет получать Президентскую стипендию

Новости Украины:

Вчера, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

9-12-2020, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

8-12-2020, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня