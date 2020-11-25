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ЕС и ПРООН поставили дезинфицирующее оборудование для спасателей на востоке Украины

Вчера, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в пресс-центре ПРООН, специализированное оборудование будет использоваться для обеззараживания общественных мест и транспорта, чтобы предупредить распространение COVID-19 в Луганской и Донецкой областях.

Европейский Союз совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций в Украине осуществили поставку специализированного дезинфицирующего оборудования для спасательных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В частности, благодаря закупке оборудования, осуществленной в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на средства, выделенные Европейским Союзом, спасатели получили генераторы горячего тумана, аппараты высокого давления, помпы и другую технику. Она будет использоваться для комплексного обеззараживания общественных мест и транспорта, чтобы предупредить стремительное распространение COVID-19 в громадах на востоке Украины.

Мартин Шредер, руководитель отдела местного и человеческого развития Представительства Европейского Союза в Украине, отметил важность сотрудничества ЕС и ПРООН с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям на востоке Украины.

«Усиление технического потенциала ДСНС - это ключевое направление по сохранению общественной безопасности, который поддерживает Европейский Союз на востоке Украины и вдоль побережья Азовского моря. Из-за пандемии COVID-19 в работе спасателей в пораженных конфликтом общинах на востоке Украины прибавилось огромная нагрузка, а риски и вызовы, которые приходится преодолевать, только приумножаются. Работа спасательных подразделений станет еще более действенной благодаря оборудованию, которое мы передаем для трех областей».

Кроме того, спасатели смогут использовать дезинфицирующее оборудование, общая стоимость которого составила 66 326 долларов США, для оперативного реагирования и ликвидации биологических и химических катастроф.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Ґерчева отметила, что последствия пандемии COVID-19 резко подорвали устои безопасности в громадах на востоке Украины, которые, кроме того, уже много лет продолжают страдать от последствий вооруженного конфликта.

«Успех любой громады начинается с ее безопасности, и мы бесконечно благодарны спасателям за критически важную работу и титанические усилия, которые они прилагают, чтобы эту безопасность сохранить. Совместно с нашими европейскими партнерами мы продолжаем помогать развивать технический потенциал ДСНС и закупать специальное оборудование, необходимое для преодоления последствий длительного конфликта и пандемии COVID-19 на востоке Украины», - сказала Ґерчева.

Начальник Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин сказал, что в период пандемии помощь местным органам власти в дезинфекции мест с массовым пребыванием людей является первоочередной задачей для спасателей области.

«От всех спасателей Донетчины я выражаю искреннюю благодарность ПРООН в Украине за полученную помощь. Благодаря новому оборудованию спасатели продолжат эффективно противодействовать распространению коронавирусной инфекции в соответствии с международными нормами», - отметил Мигрин.


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