Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области

По состоянию на утро 17 декабря местами снег падает в Донецкой, Луганской и Черкасской областях, где за ночь выпало до 2 см снега. В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

Температура воздуха -2 + 1°С, в Луганской области до -5°С, в Одесской области 0 + 5°С.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области заснеженное.

Как сообщает Служба автомобильных дорог Луганской области, на расчистке трасс работают комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры, тракторы и погрузчики. Всего было задействовано около 80 единиц техники и около 140 сотрудников.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду по Луганской области:

На 17 декабря 2020 по Луганской области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По городу Северодонецк - Ясно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​0-2 градусов мороза.

По городу Луганск - Ясно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем ​​1-3 градусов мороза.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы.