» » Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области

Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области

Вчера, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на утро 17 декабря местами снег падает в Донецкой, Луганской и Черкасской областях, где за ночь выпало до 2 см снега. В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

Температура воздуха -2 + 1°С, в Луганской области до -5°С, в Одесской области 0 + 5°С.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области заснеженное.

Как сообщает Служба автомобильных дорог Луганской области, на расчистке трасс работают комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры, тракторы и погрузчики. Всего было задействовано около 80 единиц техники и около 140 сотрудников.
Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду по Луганской области:
На 17 декабря 2020 по Луганской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
По городу Северодонецк - Ясно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​0-2 градусов мороза.
По городу Луганск - Ясно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем ​​1-3 градусов мороза.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:47

Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина

Сегодня, 11:30

Дипломатический скандал: Босния подарила Лаврову 300-летнюю икону из Луганска

Сегодня, 09:22

За 17 декабря в Луганской области выявили 174 новых случая COVID-19

Сегодня, 08:56

За сутки на Донбассе 8 обстрелов украинских позиций - российская артиллерия, снайперы и минометы

Вчера, 13:48

Путин заявил что будет и дальше поддерживать террористов в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 13:40

В Украине будут штрафовать бизнес за отсутствие масок у клиентов

Вчера, 12:40

Укрзализниця получила новые вагоны для перевозок по ЕС

Вчера, 12:22

ЕС и ПРООН поставили дезинфицирующее оборудование для спасателей на востоке Украины

Вчера, 12:00

Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области

Вчера, 11:29

В Луганской налоговой разъяснили как получить компенсацию за локдаун во время карантина

Вчера, 10:36

Стало известно когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Вчера, 10:19

Лисичанская студентка будет получать Президентскую стипендию

Новости Украины:

Вчера, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

9-12-2020, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

8-12-2020, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Укравтодор предупредил об ухудшении погоды и движения на дорогах Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня