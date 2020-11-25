В Луганской налоговой разъяснили как получить компенсацию за локдаун во время карантина

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщают, что 10.12.2020 вступил в силу Закон Украины от 4 декабря 2020 №1071-их «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 »(далее - Закон №1071). Этот закон предусматривает предоставление одноразовой компенсации субъектам хозяйствования - юридическим лицам (далее - субъекты хозяйствования) с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Порядок предоставления единовременной компенсации субъектам хозяйствования утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1234 «Об утверждении Порядка одноразовой компенсации субъектам хозяйствования, Порядка формирования и ведения реестра получателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22.04.2020 № 302»

Кому не предоставляется компенсация за запрет работать во время карантина:

Компенсация не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу Закона №1071, а именно по состоянию на 10.12.2020 задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Также компенсация не предоставляется предпринимателям в том случае, если их вид деятельности не подпадает под ограничение работы во время карантина.

Кому предоставляется компенсация:

В соответствии со статьей 4 Закона №1071 право на получение компенсации имеют субъекты хозяйствования, в которых на 31.10.2020 их основной вид экономической деятельности относился к Перечня основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236.

Вместе с этим, компенсация предоставляется субъектам хозяйствования, предпринимательская деятельность которых на дату вступления в силу Закона №1071, то есть по состоянию на 10.12.2020, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не прекращена.

Как получить компенсацию:

К 21 декабря 2020 подать в территориальный орган ГНС по месту учета в качестве плательщика ЕСВ заявление на получение единовременной компенсации СГ (по форме согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г.. № 1234).

Заявление на получение единовременной компенсации предприятием, начиная с 14 декабря 2020 года, можно подать в ГНС средствами электронной связи в электронной форме (форма J1392101) средствами ИТС «Электронный кабинет» (https://cabinet.tax.gov.ua) с указанием всех обязательных реквизитов и с использованием средств КЭП, и любым другим программным обеспечением, формирует данный формат документа.

Заявление рассматривается территориальным органом ГНС в течение трех рабочих дней со дня получения.

О результатах рассмотрения заявления субъекта хозяйствования направляется квитанция о внесении данных заявления в реестр (вторая квитанция), которая формируется в автоматическом режиме (в электронной форме) и является подтверждением внесения данных заявления в реестр.

Квитанции направляются на электронный адрес, с которого поступило заявление, а также размещаются в электронном кабинете.

Сумма единовременной компенсации субъекту хозяйствования рассчитывается как среднее значение уплаченных СГ сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за десять месяцев, предшествовавших вступлению в силу Законом № 1071.