Стало известно когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации от COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки - и мы получили одобрение этой заявки.

Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами.

Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан.

Для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Ранее говорилось, что только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Минздрав просил предусмотреть в госбюджете на 2021 год 15,1 млрд гривень на вакцинацию, но в результате предусмотрено только 2,6 млрд гривень, что почти в 6 раз меньше необходимой суммы.