Лисичанская студентка будет получать Президентскую стипендию

Студентке из Лисичанска назначена президентская стипендия как победительнице литературного конкурса имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского № 572/2020 «О назначении стипендий Президента Украины победителям Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко».

В частности, стипендию сроком на один календарный год назначено студентке обособленного подразделения «Лисичанский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» Анне Осьминой.