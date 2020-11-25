Очередное заседание по Донбассу: Украина ждет ответа РФ по открытию КПВВ и обмену пленными

15-16 декабря прошли очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе.

Как сообщили в официальном представительстве ТКГ, Леонид Кравчук потребовал требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже.

Также с этой целью украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мероприятий:

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц,

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о девятнадцать участков разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участка разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

«Украиной все условия для открытия КПВВ в Счастье выполнены. Теперь мяч на стороне ОРЛО» — это цитата модератора гуманитарной подгруппы Тони Фриша.

Украина также провела экспертизу моста в Счастье, чтоб удостовериться в безопасности движения по нему автомобилей.

Украинская делегация отмечает, что за пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое», потому что все технические условия для такого открытия (в частности, точка разворота автобусов) уже будут выполнены правительством Украины, которое согласилось за свой счет обустроить место для разворота автобусов в серой зоне у КПВВ Золотое в течение 5 дней.

То есть через 5 дней у российских представителей ОРЛО не останется поводов не открыть КПВВ и надо будет придумывать новые условия.

Более подробно о проблемах обмена пленными рассказал Сергей Гармаш — представитель Донецка в украинской делегации.

По его словам, Россия нарушает прямую договоренность лидеров стран Нормандской четверки в Париже по допуску Международного Комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за, якобы, «карантинных» ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-бы то ни был.

Зато на нашей территории, их люди, посещаются в местах заключения и МККК и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще.

«Россия блокирует обмен, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. «Очистить» их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен.

Но самое циничное — это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую — свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что «процессуальная очистка», а хотя бы просто возможность помыться» — написал Гармаш на своей странице в Фейсбук.