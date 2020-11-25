СБУ обнаружила в Счастье схрон с противотанковыми минами и взрывчаткой

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

Схрон был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкилограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.

Также выявлено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек.