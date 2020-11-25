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В Луганской области за сутки 179 новых случаев COVID-19 и пять умерших

Вчера, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

За 15 декабря в Луганской области выявлено 179 новых случаев коронавируса. В результате осложнений от COVID-19 умерли пять больных.

Днем ранее наибольшее количество случаев выявлено в городах Северодонецк, Рубежное и Лисичанск, а также в Старобельском районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 8166 случаев COVID-19, умерли от осложнений - 221 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 10622 заболевших. Умерли от осложнений - 264 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1858 человек, Одесской - 861, Запорожской - 801, Киевской - 705 и Львовской - 600 областях.

Также в Украине госпитализировано рекордное количество пациентов с тяжелой формой COVID-19. Как сообщили в МОЗ, в больницы попали 3242 больных.


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