На оккупированные территории Луганской и Донецкой областей прибыли российские офицеры

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки.

На этой неделе на полигонах проводят собрания с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений.

Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

По его словам, для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий в соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.