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Какие преступления РФ в Украине будет расследовать Международный криминальный суд

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

Прокурор Международного криминального суда 11 декабря заявила о завершении предварительной оценки ситуации в Украине и готовность начать полноценное расследование.

«Моя Канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время существуют умные основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда», - сообщила госпожа Фату Бенсуда.

По мнению Украинской Хельсинской группы по правам человека, это важный шаг вперед на пути к справедливости и привлечения к ответственности военных преступников и их пособников Международным криминальным судом (МКС) в делах, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Это достижение стало возможным, в том числе и работе УХСПЧ вместе с партнерами, включая Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, Regional Center for Human Rights, Крымская правозащитная группа, Global Rights Compliance LLP, International Partnership for Human Rights (IPHR).

Общими усилиями было подано пять представлений по Крыму и три по Донбассу против Российской федерации:

  • Незаконное перемещение гражданских, а именно граждан, которые содержались в местах несвободы, с временно оккупированного Крыма и Севастополя
  • Широкомасштабного уничтожения и экспроприации собственности в Крыму, не оправданной военной необходимостью
  • Депортации и принудительного перемещения в результате оккупации АР Крым и Севастополя (в контексте административного выдворения и внутреннего перемещения)
  • Принуждение к призыву крымчан в Вооруженные силами РФ
  • Использование гражданских лиц российскими вооруженными силами (в том числе в качестве т.н. «живых щитов»)
  • В отношении военных преступлений и преступлений против человечности в Славянске
  • Военных преступлений, включая систематическое жестокое обращение с задержанными во время вооруженного конфликта на востоке Украины в самопровозглашенной «ДНР», 2014-2017 гг.
  • Совершения РФ военных преступлений во время боев за Иловайск и Дебальцево (внесудебные казни военнопленных).

Защита прав гражданского населения, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации, осуществляется в рамках Программы USAID Ukraine - USAID Украины «Права человека в действии».


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Какие преступления РФ в Украине будет расследовать Международный криминальный суд