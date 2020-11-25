Рада продлила еще на год закон об особом статусе ОРДЛО

Верховная Рада приняла законопроект № 4467, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года.

«За» проголосовали 304 нардепа.

Против принятия законопроекта выступили партии «Батькивщина» и «Голос».

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года сроком на три года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Законопроект № 4467 авторства нардепов фракции «Слуга народа» во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, был зарегистрирован в Раде 7 декабря.

Согласно пояснительной записке, законопроект необходимо принять в связи с тем, что 31 декабря 2020 истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.