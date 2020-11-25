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Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 3 млрд гривень ЕСВ

Сегодня, 10:39 citynews.net.ua | Напечатать

В январе-ноябре 2020 предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 3,122 млрд гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, выплаты денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.
В территориальном разрезе наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке - 1,94 млрд гривень и в Лисичанске - 782,2 млн гривен.


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Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 3 млрд гривень ЕСВ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня