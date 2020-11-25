Оккупированным Алчевску, Антрациту, Красному Лучу и Петровскому ограничили подачу воды из-за аварии 

Пять городов на оккупированной российскими террористами территории Луганской области столкнулись с сокращением подачи воды из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе.

Авария произошла на водоводе диаметром 1 000 мм «Алчевск — Петровское».

Как сообщили коммунальные службы работающие на оккупированной территории, ориентировочно до завтрашнего дня, 15 декабря, (с учетом вхождения в рабочий режим) сокращена подача воды потребителям в населенные пункты Алчевск — на 20%; Антрацит, Красный Луч, Петровское — на 60%; Перевальск — на 15%.