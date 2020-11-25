Помощник нардепа из партии Зеленского задержан за дачу взятки

9 декабря 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении и. о. начальника одного из территориальных управлений Держгеокадастра и посреднику, которые пытались подкупить председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Один из задержанных по информации издания Факты — помощник нардепа от «Слуги народа» Алексея Жмеренецкого, а взятка предназначалась главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

Расследование указанных фактов НАБУ начали в сентябре 2020 по заявлению председателя Держгеокадастру Романа Лещенко о предложении предоставления ему неправомерной выгоды.

В результате расследования детективы НАБУ и работники СБУ 9 декабря 2020 задержали подозреваемых в момент попытки подкупа руководителя Держгеокадастра при передаче ему части взятки в размере 25 тысяч долларов США. По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тысяч долларов США передали еще в ноябре 2020 года.

Общая сумма взяток, которые предназначены за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, должна была составить 170 тысяч долларов США.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Держгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП принимают все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие.