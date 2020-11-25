За два дня в Луганской области выявили 224 новых случая COVID-19

За субботу и воскресенье в Луганской области выявили 224 новых случая коронавируса. 184 заболевших выявили в субботу и 40 новых случаев - в воскресенье.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летний мужчина и 38-летняя женщина из Лисичанска; 69-летняя женщина из Новоайдарского района.

Наибольшее количество заболевших выявили в городах Лисичанск - 47, Рубежное - 28 Северодонецк - 52, а также Сватовском - 9, Станично-Луганском - 6, Старобельском - 14 и Троицком - 16 районах.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 7929 человек, из которых 210 - умерли

В Украине на выходных традиционно снижается количество выявленных случаев. За прошедшие сутки выявлен всего 6451 заболевший, при этом госпитализирована почти треть от новых случаев - 1895 больных. 93 человека умерли от осложнений.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Киеве - 605 человек, Одесской - 584, Киевской - 521, Днепропетровской - 461 и Запорожской - 440 областях.