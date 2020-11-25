Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области

13 декабря задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские боевики трижды открывали неприцельный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Южное.

Утром российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибром 82 мм, а вечером - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении, у поселка Катериновка (Луганская область), российские террористы обстреливали позиции ВСУ из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, рооссийские боевики вели обстрел позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гнутово боевики вели обстрел в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.