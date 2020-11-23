Больницы Северодонецка и Рубежного получили кислородные концентраторы от Международного Комитета Красного Креста

Сегодня медицинские учреждения Северодонецка и Рубежного получили кислородные концентраторы от Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В целом, до конца года больницы региона получат 25 кислородных концентраторов, передача еще 17 запланирована на следующий год.

«В соответствии с мандатом МККК, мы работаем на Донбассе с момента начала боевых действий, чтобы оказать помощь людям, который пострадали вследствие конфликта. В то же время, мы понимаем, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь людей в регионе. И они действительно нуждаются в помощи, которая позволит им противостоять каким-либо других угрозам, как например лесные пожары или COVID-19» — сообщили в прес-сслужбе МККК.

Начиная с марта 2020 года, МККК оказывает помощь медицинским учреждениям, что позволяет им лучше противостоять распространению коронавирусной инфекциии обслуживать растущее количество пациентов.

Среди предоставленной помощи: кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, средства для дезинфекции, бесконтактные термометры, установка скрининговых палаток для приема пациентов, генераторы электрической энергии, емкости для воды и материалы для улучшения водоснабжения и состояния санузлов.

В период с марта по сентябрь 2020 года МККК передал медицинским учреждениям на Донбассе 60 кислородных концентраторов, свыше полумиллиона средств индивидуальной защиты, установил на территориях лечебных учреждений 12 скрининговых палаток, в которых пациентов проверяют на наличие признаков заболевания, чтобы не допустить контактов потенциально больных COVID-19 со здоровыми.

Карсный Крест также обеспечивал наиболее уязвимые категории населения в селах вдоль линии разграничения продуктовыми и гигиеническими наборами, что помогло им пережить периоды жостких карантинных ограничений.

В целом, с марта по сентябрь 2020 года такую помощь получили 41 000 человек. Чтобы снизить риски, вызванные пандемией, МККК поддерживает не только больницы, но и водоснабжающие кампании, образовательные учреждения, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, места содержания под стражей и т. д. в частности, за вышеуказанный период, водоснабжающим кампаниям было передано свыше 480 тонн химических реагентов для очистки воды.

Во многих проектах МККК работает совместно с партнером по движению — обществом красного Креста Украины, чтобы ответить на те потребности, которые у людей появились или актуализировались в связи с пандемией.