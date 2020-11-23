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Представитель уполномоченного Рады по правам человека Павел Лисянский уволен за драку в ресторане

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

Омбудсмен Людмила Денисова уволила подравшегося с работником гостиницы в Святогорске представителя уполномоченного Рады по правам человека Павла Лисянского.

По словам Людмилы Денисовой, была проведена служебная проверка инцидента с участием ее представителя в Донецкой и Луганской областях.

«С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности», — коротко сообщила она результат.

Как мы сообщали ранее, 5 декабря 2020-го у Лисянского случился конфликт с работником гостиницы «Монарх» в Святогорске из-за отказа первого покинуть ресторан в 22:00.

На видео, снятом очевидцем, видно, что Лисянского предупредили о вызове полиции. В ответ тот начал кричать: «Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать?», после чего повалил охранника и ударил его ногой.


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