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В Луганской области чиновнице вынесли обвинительный приговор за государственную измену и отпустили на свободу

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений.

Контрразведчики установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам.

Женщину задержали боевики на КПВВ «Станица Луганская» и передали сотруднику ФСБ РФ, который шантажом и психологическим давлением заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Представитель вражеской спецслужбы дал чиновнице задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Полученные сведения она должна передавать куратору лично во время очередных сечений линии разграничения.

Как сообщили в СБУ, после возвращения на контролируемую государством территорию женщина была выявлена контрразведчиками при попытке выполнить полученные от российской спецслужбы задачи и добровольно сообщила о всех обстоятельствах своей вербовки.

Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене. При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

В СБУ в очередной раз призывают граждан Украины воздержаться от посещения оккупированных территорий и предупреждают, что особый интерес для врага составляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам.

Также напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.


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