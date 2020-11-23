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В Луганской области за сутки 5 смертей от COVID-19, в Донецкой - 27

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

За 10 декабря в Луганской области выявили 179 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5 человек.

Наибольший уровень заболеваемости днем ранее, выявлен в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Новоайдарском, Сватовском, Старобельском и Троицком районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области COVID-19 заболели 7615 человек. Умерли от осложнений - 202 человека.

В Донецкой области за сутки выявлено 713 новых заболевших коронавирусом. 27 пациентов скончались от осложнений.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили 13514 лицам, выздоровели 15327 больным, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2846 человек, умерли 285 больных - это наибольшее количество летальных случаев с марта.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1880, Запорожской - 895, Одесской - 874, Киевской - 787 и Днепропетровской - 759 областях.


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В Луганской области за сутки 5 смертей от COVID-19, в Донецкой - 27 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня