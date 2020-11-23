10 декабря российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

10 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

В районе ответственности бригад ВСУ неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединский противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь российские боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По мнению штаба ООС, обстрелы не несли угрозы украинским военным, поэтому ответный огонь для подавления огневых позиций террористов был запрещен. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.