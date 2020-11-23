Венецианская Комиссия считает действия Конституционного Суда Украины узурпацией роли парламента

Сегодня появился текст заключения Венецианской Комиссии о последствиях решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования.

Об этом сообщает Фундація DEJURE .

Комиссия признала, что решению не хватает четкого обоснования, оно не имеет твердой основы в международном праве и вероятно было принято с конфликтом интересов некоторых судей.

Комиссия считает, что это не только произвело серьезный негативный эффект на борьбу с коррупцией, а и подвесило общественное доверие к конституционному производствау. Но каким бы ни было решение, его нужно уважать и выполнять. Верховная Рада должна руководствоваться общественным интересом и обеспечить возможности борьбы с коррупцией, в том числе и в судебной власти.

Венецианская Комиссия предлагает 3 шага выхода из кризиса:

Возобновить уголовную ответственность за ложь в декларациях и их непредоставление. При этом парламент может детализировать и установить различные санкции за разную степень проступка. Возобновить полномочия НАЗК проверять электронные декларации, кроме судейских, поскольку такое право Назка Конституционный Суд вообще не ограничивал; Относительно полномочий НАЗК по судьям Комиссия предложила более конкретно и узко определить полномочия или установить дополнительные предохранители по их работы.

А чтобы защитить судей от незаконного вмешательства НАЗК - установить механизм надзора за действиями органа в отношении судей, например обжалования или регулярное отчетности НАЗК в орган судейского управления.

Таким органом Комиссия предлагает определить Высшую квалификационную комиссию судей, потому что она имеет полномочия проверять декларации судей и их добродетель.

Комиссия отметила, что такое решение возможно лишь, если ВККС возобновит работу и будет состоять из профессиональных, честных и независимых членов.