В Луганской области за сутки выявлен 161 новый случай COVID-19

В Луганской области за 9 декабря выявлен 161 новый заболевший COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

Сутками ранее натбольшее количество новых случаев коронавируса выявлялось в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также Новоайдарском и Старобельском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 7436 случаев COVID-19, умерли от осложнений - 197 человек.

В Украине 9 декабря выявили 13371 новых заболевших, выздоровели - 13 903 человека. Также за сутки по всем областям Украины госпитализировали рекордное количество больных - 2993, умерли от осложнений 266 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1899 человек, Запорожской - 1060, Днепропетровской - 835, Черкасской - 721 и Харьковской - 719 областях.

За все время тестирования в Украине COVID-19 заболели 858 714 человек, из них 465 021 человек выздоровели, 14470 - умерли от последствий.