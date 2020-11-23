Сутки на Донбассе: 9 обстрелов и сбитый российский БПЛА

9 декабря на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов.

По украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня с АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа «квадрокоптер». Украинский военным понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также российские террористы продолжают инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское.

В районе Луганского боевики разминируют территорию для строительства при помощи подрыва с использованием зарядов разминирования.