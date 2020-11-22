Официально: В Украине усиленный карантин введут с 8 по 24 января 2021 года

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о датах и ограничениях карантина в Украине.

В результате переговоров и обсуждений было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения.

В Кабмине предложили назвать карантин «зимними каникулами ради безопасности».

Шмыгаль отметил, что власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, несмотря на то, что идет некоторое снижение уровня заболеваемости. По словам премьера это стало возможным благодаря карантина выходного дня, введенного в ноябре и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.

По словам премьер-министра, медицинская система пока выдерживает нагрузки. В то же время чтобы разорвать цепь заболеваемости, который может возникнуть после праздников, планируется ужесточить ограничения в январе следующего года.

Предполагается, с 8 по 24 января 2021 будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),

работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров

продовольственных и непродовольственных рынков.

Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для «оранжевой» зоны карантина. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.



