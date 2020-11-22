Официально: В Украине усиленный карантин введут с 8 по 24 января 2021 года

Официально: В Украине усиленный карантин введут с 8 по 24 января 2021 годаСегодня, 16:14
Сегодня на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о датах и ограничениях карантина в Украине.
В результате переговоров и обсуждений было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения.
В Кабмине предложили назвать карантин «зимними каникулами ради безопасности».
Шмыгаль отметил, что власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, несмотря на то, что идет некоторое снижение уровня заболеваемости. По словам премьера это стало возможным благодаря карантина выходного дня, введенного в ноябре и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.
По словам премьер-министра, медицинская система пока выдерживает нагрузки. В то же время чтобы разорвать цепь заболеваемости, который может возникнуть после праздников, планируется ужесточить ограничения в январе следующего года.
Предполагается, с 8 по 24 января 2021 будет запрещено:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),
- работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров
продовольственных и непродовольственных рынков.
Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для «оранжевой» зоны карантина. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.