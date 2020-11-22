Год со встречи глав стран «нормандского формата» в Париже: достижений практически нет

9 декабря 2020 исполняется год с момента проведения Парижского саммита глав государств и правительств стран-участниц «Нормандского формата».

Выполнение договоренностей лидеров стран, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на украинском Донбассе.

Что там в «минском формате»?

По мнению главы украинской делегации на переговорном процессе Леонид Кравчука, важные и гуманитарные вопросы, о которых было договорено во время саммита в «Нормандском формате» 9 декабря, не выполняются из-за ультиматумов России.

Об этом он заявил в комментарии УНН.

«Давайте возьмем основные пункты. Первый — об обмене удерживаемых лиц. Украина месяц назад подала списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили. Не может быть обмен односторонним.

Второй — КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Там есть возможность и отдохнуть, и получить консультации, есть возможность получить пенсию тем, кто в этом нуждается.

То есть, это не политический, а социальный вопрос. Третий — разминирование. Украина предложила 19 точек разминирования», — отметил Кравчук, говоря о выполнении прошлогодних договоренностей.

Единственным условным достижением за год можно считать договоренность в июле 2020 о прекращении огня, что позволило стабилизировать ситуация с безопасностью в зоне конфликта и существенно уменьшить количество человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры.

Условно можно считать лишь потому, что российские террористические формирования не прекратили обстрелы. Украинские военные также гибнут на линии фронта — с начала 2020 года в результате вражеских обстрелов и установленных запрещенных взрывных устройств Украина потеряла 64 человека. Из них 12 — были убиты в период с 20 июля.

Работа всех КПВВ кроме одного заблокирована российскими террористами. Работает только пешеходный переход в Станице Луганской. В Донецкой области — только КПВВ «Новотроицкое» два раза в неделю.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, из-за искусственного блокирования работы ТКГ отсутствует прогресс и в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Вместо этого продолжаются ограничения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в частности в свободе передвижения и безопасном и беспрепятственном доступе международных организаций, прежде всего Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата, включая доступ к временно неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Незаконные пересечения этого участка границы грузовыми поездами и автомобильными конвоями из России, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, стали обычной практикой. СММ ОБСЕ регулярно сообщает об этих случаях в своих отчетах.

Есть ли план Украины?

Пока у Зеленского планируют продлить действие «особого статуса» оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Верховная Рада планирует рассмотреть этот законопроект 15 декабря.

Также есть соответствующее заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению Леонида Кравчука, это и есть, по сути, план «Б».

«Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать другие пути давления на Россию — другие возможности, другие формы», — добавил он.

Но с другими формами пока проблема - все страны участвующие в переговорном процессе, а также США и другие потенциальные союзники сейчас заняты выборами и борьбой с последствиями эпидемии коронавируса.

В то же время вся предвыборная риторика Зеленского о «просто перестать стрелять» и о неких политических силах в Украине, которые «не хотят мира», разбилась о реальность — не Украина начала эту войну и без решений РФ и ее президента Путина никакого прогресса в урегулировании быть не может. А Россия давно озвучила свои цели — контроль над всей Украиной и возвращение ее сателлитом в российскую зону влияния.

Даниил Агеев



