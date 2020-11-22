Украинские шахтеры вышли на акции протеста из-за долгов по зарплате

В Донецкой, Волынской и Львовской областях горняки ряда шахт объявили забастовки с требованием выплатить им зарплату и погасить долги.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Нововолынске горняки 2 смены шахты «Бужанская» со вчерашнего дня остаются под землей - отказываются выехать из шахты. В настоящее время на шахте работает следственная группа. Нагнали туда полицейских.

Сегодня шахтеры шахты «№ 9 Нововолынская», с 1 смены отказались спускаться в шахту - организовано движутся в сторону здания администрации объединения ГП «Волыньуголь».

В Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь»).

На шахте «Капитальная» в Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. На данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.

Также сегодня состоится пленарное заседание Мирноградского городского совета. Шахтеры ГП Мирноградуголь обратятся к местным депутатам, чтобы те во время пленарного заседания рассмотрели вопросы, поднятые в резолюции протестующих. Главным образом - по зарплатной задолженности и стабильной работы предприятия.

Также сегодня с 9.30 у здания Кабинета Министров Украины проходит акция протеста работников ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» с требованиями погасить 143 млн гр-, задолженности по заработной плате перед работниками ГП «Восток ГОК» и восстановить полноценную работу предприятия.