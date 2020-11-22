В Луганской области еще один организатор сепаратистского референдума отделался «легким испугом»»

По статистике, почти все находящиеся на подконтрольной Украине территории организаторы сепаратистского референдума, не скрывающиеся от следствия, судом приговариваются к наказанию без реального тюремного срока - с испытательным сроком или условно.

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком бывшего главу одного из сельских советов за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

В ходе судебного разбирательства доказано, что в мае 2014 года обвиняемый принял участие в заседании глав сельских и поселковых советов Беловодского района, во время которого представители оккупационной администрации РФ в Луганской области призвали собравшихся оказать содействие в организации и проведении так называемого референдума по поддержке «Акта о государственной самостоятельности «ЛНР», а также активно привлекать к этому местных жителей.

Во исполнение преступных указаний, глава сельсовета инициировал общее собрание жителей села Степное Беловодского района, где выступил с публичными призывами к проведению псевдореферендума. Под руководством обвиняемого в населенном пункте фактически была создана так называемая «избирательная комиссия»: для проведения незаконного волеизъявления избрано так называемых «голову», «секретаря» и «наблюдателей», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что результаты незаконного референдума в дальнейшем были использованы представителями так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» оккупационной администрации Российской Федерации для отделения части Луганской области от территории Украины.

Беловодским районным судом Луганской области гражданин признан виновным в совершении преступления и, учитывая признание своей вины и содействие в раскрытии уголовного преступления ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.