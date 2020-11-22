За 11 месяцев 2020 на таможне обнаружили нарушений правил на 2,4 млрд гривень

За январь–ноябрь 2020 выявлено более 13 тысяч нарушений таможенных правил на сумму 2,4 млрд гривень (стоимостный показатель почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, непосредственно таможнями рассмотрено 3,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 147,9 млн гривень.

На рассмотрение в суд передано 10 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,2 млрд гривень. Количество переданных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 увеличилась на 44,6%.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 929 млн грн и этот показатель на 31% больше аналогичного показателя 2019 года.

Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году стали: