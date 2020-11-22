За 11 месяцев 2020 на таможне обнаружили нарушений правил на 2,4 млрд гривень

За 11 месяцев 2020 на таможне обнаружили нарушений правил на 2,4 млрд гривеньСегодня, 12:53
За январь–ноябрь 2020 выявлено более 13 тысяч нарушений таможенных правил на сумму 2,4 млрд гривень (стоимостный показатель почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, непосредственно таможнями рассмотрено 3,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 147,9 млн гривень.
На рассмотрение в суд передано 10 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,2 млрд гривень. Количество переданных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 увеличилась на 44,6%.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 929 млн грн и этот показатель на 31% больше аналогичного показателя 2019 года.
Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году стали:
- попытка ввоза 112 кг кокаина в порту «Южный», стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020, Одесская таможня);
- попытка ввоза в Одесском порту 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020 г., Одесская таможня);
- попытка ввоза на пункте пропуска «Ужгород» мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020 г., Закарпатская таможня).