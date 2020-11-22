Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 220 млн грн военного сбора

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-ноябрь 2020 года поступления военного сбора составили 219,5 млн гривень. Это на 24,1 млн гривень, или на 12,3% больше поступлений января - ноября 2019.

Военный сбор направлено на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.

Уплата сбора введена с августа 2014 года. Ставка этого сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.