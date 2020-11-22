В Луганской области за сутки 134 заболевших COVID-19. В Украине - рекордное количество смертей

За 8 декабря в Луганской области выявлено 134 новых заболевших коронавирусом. Один человек умер от осложнений.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах Северодонецк, Лисичанск, а также приграничных с РФ районах - Троицком и Сватовском.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 7275 случаев COVID-19, из них умерли - 194 человека.

В Украине за сутки 12585 новых случаев COVID-19, выздоровели 14554 человека, умерли 276 пациентов - это самое большое количество смертей за все время пандемии.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1728 человек, Одесской - 1270, Киевской - 943, Черкасской - 815 и Запорожской - 813 областях.