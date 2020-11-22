» » С мошеннического сайта рассылают письма от имени Укрпочты

С мошеннического сайта рассылают письма от имени Укрпочты

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

С 5 декабря в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени Укрпочты.

Компания призывает не реагировать на них, ведь это мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карточек. Служба информационной безопасности Укрпочты уже обратилась в правоохранительные органы и киберполиции Украины, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

5 декабря в контакт-центр Укрпочты поступил ряд обращений клиентов по электронным письмам, будто от имени Укрпочты. В письме говорилось о том, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления. По указанному в письме ссылкой пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт Укрпочты, для осуществления дополнительной оплаты. На самом деле, таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.

Укрпочта обращается к пользователям с просьбой быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах. Также компания хочет успокоить клиентов, утечки базы данных не было.

Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. Укрпочта советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, которые они получают от неизвестных адресантов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании.

Чтобы не пострадать от мошеннической атаки, Укрпочта советует:

  1. Проверять адресата. Рассылка мошеннических писем осуществлялось с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления Укрпочты: Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра Укрпочты. Все сведения о начисленных пошлины можно узнать только у оператора в отделении Укрпочты. Порядок таможенного оформления можно найти на официальном сайте компании.
  2. Проверять ссылки в письме и не переходить по сомнительным. Единственный верный сайт Укрпочты ukrposhta.ua.
  3. Не вводить данные своих банковских карточек не проверив безопасность ресурса. Если пользователь вводит данные банковской карты - мошенники получают доступ к ней. В случае, если злоумышленники получили данные карты - нужно обратиться в банк, в котором было выдано карточку, заблокировать ее и перевыпустить платежную карточку для предотвращения снятия мошенниками средств.
  4. Обращаться к киберполиции Украины в случае подозрения мошенничества. Укрпочта уже обратилось в правоохранительные органы и киберполиции Украины.

Компания также просит пользователей сообщать о каждом новом случае получения подозрительных писем соответствующие структуры.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:14

Официально: В Украине усиленный карантин введут с 8 по 24 января 2021 года

Сегодня, 15:30

Луганская область получит 100 млн евро на ремонт дорог и примет участие еще в двух проектах за деньги Европейского инвестиционного банка

Сегодня, 15:15

Год со встречи глав стран «нормандского формата» в Париже: достижений практически нет

Сегодня, 14:33

В Луганской области можно получить до $1000 на поддержку бизнеса в условиях карантина

Сегодня, 14:20

Украинские шахтеры вышли на акции протеста из-за долгов по зарплате

Сегодня, 13:59

В Луганской области еще один организатор сепаратистского референдума отделался «легким испугом»»

Сегодня, 12:53

За 11 месяцев 2020 на таможне обнаружили нарушений правил на 2,4 млрд гривень

Сегодня, 12:27

В Киеве бывший луганчанин вербовал людей для работы в порнобизнесе

Сегодня, 12:11

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 220 млн грн военного сбора

Сегодня, 10:59

Сегодня на заседании Кабинета Министров планируют обсудить «локдаун» в Украине с 8 января

Сегодня, 10:45

В Луганской области за сутки 134 заболевших COVID-19. В Украине - рекордное количество смертей

Сегодня, 10:37

С мошеннического сайта рассылают письма от имени Укрпочты

Новости Украины:

Сегодня, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

Вчера, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

С мошеннического сайта рассылают письма от имени Укрпочты » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня