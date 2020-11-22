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В Северодонецке всего 20% водителей используют ремни безопасности - исследование

Вчера, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Всего 26% водителей в Украине используют ремни безопасности. Такие данные обнародовали во время презентации ежегодного исследования по использованию ремнями безопасности.

Исследование проводилось методом наблюдения во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных Россией территорий. Цель исследования - исследовать как водители соблюдают обязательного требования правил дорожного движения по использованию ремней безопасности.

«В Украине нет ни одного города где хотя бы половина людей пользовалась ремнями. Самый высокий показатель у Киева - 48,2% водителей пользуются ремнями. 2 место занимает Львов - 40%. Остальные города - 34% и меньше. Наименьшие показатели имеют Ужгород, Полтава, Харьков, Черновцы и Северодонецк - на уровне 20%. Всего в Украине около 26% водителей пользуются ремнями безопасности. Этот показатель прошлого года был такой же, то есть изменений практически нет», - рассказал Виктор Загреба, ОО «Vision Zero».

Участники презентации рассказали, что в 2020 году произошли позитивные изменения в сторону усиления ответственности водителей за неиспользование ремней безопасности. Кабмин внес изменения в правила дорожного движения, согласно которым водители и пассажиры такси также должны пристегиваться. Это исключение действовал до ноября 2020 года. Также, теперь пристегиваться должны инструкторы по вождению.

«Сегодня огромная проблема - массовое игнорирование ремней безопасности. Есть типичная привычка ими не пользоваться. На это есть две основные причины - мизерные штрафы на уровне 51 грн и большое количество мифов и предубеждений среди водителей и пассажиров. Малый штраф создает впечатление незначительности, что это можно нарушать несмотря на то, что это цена жизни. Штрафы - это не о наполнении бюджета, а о стимулировании привычки пристегиваться», - отметила Олеся Холопик, ЦЕДЕМ.

По словам экспертов, в 2017 году ремнями безопасности пользовались 15% водителей, но на волне популяризации законопроекта об увеличении штрафа до 800 грн - пользование ремнями выросло на 20%. Это свидетельствует об эффективности такого метода стимулирования водителей к выполнению этой обязательного требования правил дорожного движения.


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В Северодонецке всего 20% водителей используют ремни безопасности - исследование