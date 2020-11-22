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В Луганской области спасатели обезвредили 47 артиллерийских снарядов, 11 минометных мины и пять гранат

Вчера, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

7 декабря, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области проверено 3,8 га территории в Новоайдарском и Попаснянском районах.

При обследовании обнаружено и изъято 47 артиллерийских снарядов, 11 минометных мины, пять гранат и девять взрывателей.

Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства:

  • Немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ДСНС (по тел. 101).
  • Не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей.
  • Прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.
  • Не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв).
  • После прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ДСНС изъяли и уничтожили 69 600 взрывоопасных предметов, в том числе, 1997 авиационных бомб.


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В Луганской области спасатели обезвредили 47 артиллерийских снарядов, 11 минометных мины и пять гранат » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня