За день в Луганской области от COVID-19 умерли шесть человек и 53 - заболели

За 7 декабря в Луганской области выявлено 53 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за день умерли 6 человек.

Наибольший уровень заболеваемости накануне наблюдался в Новоайдарском, Станично-Луганскойм и Старобельском районах.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 7141 заболевших коронавирусом, умерли от осложнений - 193 человека.

В Украине за сутки выявлено 10811 новых случаев COVID-19. умерли от осложнений 195 человек.

Также в Украине наблюдается положительная динамика выздоровления - количество больных, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1475 заболевших, Одесской - 1043, Запорожской - 948, Полтавской - 916 и Черкасской - 746 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 832 758 человек, из них 436 564 человека выздоровели, 13928 - умерли.