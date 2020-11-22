Сутки на Донбассе: Со стороны российских террористов 4 обстрела и наращивание укреплений в сторону ВСУ

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских террористов.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинской армии неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения перемирия зафиксирован вечером в районе населенного пункта Новотроицкое, где боевики обстреляли из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции.

В районе Авдеевки боевики вели обстрел из ручного противотанкового гранатомета.

По приказу штаба ООС ответный огонь не открывался. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также украинскими военными был выявлен факт инженерного оборудования позиций российскими террористами в районе временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.